В Алтайском крае из-за военных колонн ограничат движение на трассе

В связи с плановым движением военных колонн 6, 7 и 8 июня 2017 года в Алтайском крае ограничат движение для всех видов транспорта на автодороге "полевой район — а/д Барнаул — с. Косиха — полевой район".

График перекрытия: 6.06.2017 дорогу перекроют с 21.40 до 23.30;

7.06.2017 дорогу перекроют с 16.40 до 18.00;

8.06.2017 дорогу перекроют с 21.40 до 23.25. Госавтоинспекция Алтайского края призывает участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке. Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.