В Алтайском крае из-за военных колонн ограничат движение на трассе

В связи с плановым движением военных колонн 6, 7 и 8 июня 2017 года в Алтайском крае ограничат движение для всех видов транспорта на автодороге "полевой район — а/д Барнаул — с. Косиха — полевой район".
График перекрытия:
- 6.06.2017 дорогу перекроют с 21.40 до 23.30;
- 7.06.2017 дорогу перекроют с 16.40 до 18.00;
- 8.06.2017 дорогу перекроют с 21.40 до 23.25.
Госавтоинспекция Алтайского края призывает участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.
Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.