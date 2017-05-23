В Барнауле на аварийном участке пр. Калинина коллектор будут строить до середины июля

До 14 июня ремонтные работы ведутся без перекрытия проезжей части. Однако в целях обеспечения безопасности дорожного движения следует соблюдать требования дорожных знаков и разметки.

С 8.00 15 июня до 21.00 16 июля на ул. Кулагина будет перекрыта четная сторона от дома №2а до пр. Калинина.

На данном участке из-за ремонтных работ произошло уже несколько ДТП. В ночь на 21 мая легковой автомобиль упал в глубокую яму на месте ремонтных работ. В ночь на 17 мая возле ямы Toyota застряла на ремонтируемом участке дороги. А ночью 19 мая автомобиль ВАЗ 21-093 врезался в бетонный блок, ограждающий место ремонта.

Водителей просят быть внимательными при проезде данного участка. Горожанам приносят извинения за причиненные неудобства.