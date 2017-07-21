На перекрестке в центре Барнаула временно изменилась схема движения

На этом участке завершают строительство напорного канализационного коллектора от РНС-1. 21 июля начинается замена временного покрытия на постоянное, и из-за этого меняется схема движения. Место работ будет огорожено, там нанесут временную разметка.

Движение будет открыто после полного завершения благоустроительных работ. Автомобилистов просят быть внимательнее на это участке дороги.

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