На ремонт дорог в Алтайском крае дополнительно выделили 42 млн рублей

В Троицком районе деньги пойдут на восстановление участка дороги и моста через реку Хайрюза, размытых паводковыми водами весной. В Белокурихе обновят участок дороги по ул. Объездная — ул. Молодежная. В Кулундинском районе в честь юбилея села Кулунда планируют отремонтировать шесть участков. В Заринске отремонтируют участки улиц Партизанской и Металлургов.

Напомним, что в первом квартале года по распоряжению губернатора на ремонт улиц в 59 районах и 10 городах региона уже выделено более 500 млн. рублей. На эти деньги провели работы более чем на 100 объектах.

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