На трассе под Барнаулом перевернулась фура

На трассе Бийск-Барнаул столкнулись автомобиль марки LADA Priora и фура. После столкновения грузовик перевернулся, сообщают очевидцы. ДТП произошло сегодня 9 сентября, утром, примерно в 7 часов. Из-за аварии движение на трассе затруднено в обе стороны.
ДТП произошло примерно в 50 км от Барнаула.
По словам очевидцев, легковой автомобиль серьезно пострадал от столкновения. Содержимое фуры высыпалось на дорогу. Автомобилисты, которые ехали после них, стоят в пробке.
"При объезде препятствия будьте аккуратны — мягкая обочина", - предупреждают подписчики "Барнаул22".
Причина произошедшего выясняется. Очевидцы отмечают, что утром на дороге был сильный туман.
Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.