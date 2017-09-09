Автоновости

На трассе под Барнаулом перевернулась фура

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Сегодня, 08:32.
Автоновости

На трассе Бийск-Барнаул столкнулись автомобиль марки LADA Priora и фура. После столкновения грузовик перевернулся, сообщают очевидцы. ДТП произошло сегодня 9 сентября, утром, примерно в 7 часов. Из-за аварии движение на трассе затруднено в обе стороны. 

ДТП произошло примерно в 50 км от Барнаула. 

По словам очевидцев, легковой автомобиль серьезно пострадал от столкновения. Содержимое фуры высыпалось на дорогу. Автомобилисты, которые ехали после них, стоят в пробке. 

"При объезде препятствия будьте аккуратны — мягкая обочина", - предупреждают подписчики "Барнаул22".

Причина произошедшего выясняется. Очевидцы отмечают, что утром на дороге был сильный туман. 

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