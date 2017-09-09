На трассе под Барнаулом перевернулась фура

ДТП на трассе под Барнаулом. Фото : altapress.ru. ДТП на трассе под Барнаулом. Фото : altapress.ru. ДТП на трассе под Барнаулом. Фото : vk.com/barneos22. ДТП на трассе под Барнаулом. Фото : vk.com/barneos22. ДТП на трассе под Барнаулом. Фото : vk.com/barneos22.

ДТП произошло примерно в 50 км от Барнаула.

По словам очевидцев, легковой автомобиль серьезно пострадал от столкновения. Содержимое фуры высыпалось на дорогу. Автомобилисты, которые ехали после них, стоят в пробке.

"При объезде препятствия будьте аккуратны — мягкая обочина", - предупреждают подписчики "Барнаул22".

Причина произошедшего выясняется. Очевидцы отмечают, что утром на дороге был сильный туман.

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