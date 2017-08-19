В Барнауле на дороге сгорела фура

В ночь на 19 августа на Змеиногорском тракте в Барнауле загорелась грузовая машина.
На Змеиногорском тракте сгорела фура. 19 августа 2017 года. Фото: Alexander Slashyov vk.com/barneos22.
На Змеиногорском тракте сгорела фура. 19 августа 2017 года. Фото: Дарья Αртемьева vk.com/barneos22.
На Змеиногорском тракте сгорела фура. 19 августа 2017 года. Фото: Alexander Slashyov vk.com/barneos22.
На Змеиногорском тракте сгорела фура. 19 августа 2017 года. Фото: Alexander Slashyov vk.com/barneos22.
На Змеиногорском тракте сгорела фура. 19 августа 2017 года. Фото: Alexander Slashyov vk.com/barneos22.
Фура загорелась возле остановки трамвая "Дачи БМК". По сообщению очевидцев в сообществе Barnaul22, пожарные приехали на место через 5 минут после вызова. К тому времени у грузовика открытым огнем горела кабина. Вскоре пожар удалось потушить.
По данным МЧС, пожар был локализован в 0.03, а в 0.06 ликвидирован.С огнем боролись 7 пожарных, прибывших на место происшествия на 2 автомобилях.
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