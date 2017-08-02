На Алтае сгорел редкий внедорожник

В Бийске сгорел ТагАЗ "Тагер". 1 августа 2017 года. Фото : vk.com/biysk_all. В Бийске сгорел ТагАЗ "Тагер". 1 августа 2017 года. Фото : 22.mchs.gov.ru. В Бийске сгорел ТагАЗ "Тагер". 1 августа 2017 года. Фото : vk.com/biysk_all. В Бийске сгорел ТагАЗ "Тагер". 1 августа 2017 года. Фото : vk.com/biysk_all.

По данным МЧС, о пожаре сообщили в третьем часу ночи. На борьбу с огнем отправились семь пожарных на двух автомобилях. Спустя 11 минут после сообщения пожар был ликвидирован.

Сгоревший внедорожник — ТагАЗ "Тагер". Это довольно редкая машина на наших дорогах, производится на автозаводе в Таганроге. Его производство началось в 2008 году, "Тагер" является лицензионной копии корейской модели SsangYong Korando.

Напомним, что недавно в Бийске сгорел новенький автомобиль "Яндекс.Такси".

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