Автоновости

На Алтае сгорел редкий внедорожник

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Сегодня, 19:00.
Фоторепортажи

В ночь на 1 августа в Бийске загорелся внедорожник, припаркованный на улице Докучаева, сообщают очевидцы в сообществе "Типичный Бийск".

По данным МЧС, о пожаре сообщили в третьем часу ночи. На борьбу с огнем отправились семь пожарных на двух автомобилях. Спустя 11 минут после сообщения пожар был ликвидирован.

Сгоревший внедорожник — ТагАЗ "Тагер". Это довольно редкая машина на наших дорогах, производится на автозаводе в Таганроге. Его производство началось в 2008 году, "Тагер" является лицензионной копии корейской модели SsangYong Korando.

Напомним, что недавно в Бийске сгорел новенький автомобиль "Яндекс.Такси".

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