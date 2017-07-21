На Алтае сгорел автомобиль "Яндекс.Такси"

В ночь на 21 июля в Бийске в районе "Детского мира" загорелся автомобиль "Яндекс.Такси". Машина выгорела полностью изнутри.
В Бийске сгорел автомобиль "Яндекс.Такси". 21 июля 2017 года. Фото: vk.com/incident_22.
В Бийске сгорел автомобиль "Яндекс.Такси". 21 июля 2017 года. Фото: vk.com/incident_22.
В Бийске сгорел автомобиль "Яндекс.Такси". 21 июля 2017 года. Фото: vk.com/incident_22.
В Бийске сгорел автомобиль "Яндекс.Такси". 21 июля 2017 года. Фото: 22.mchs.gov.ru.
Сообщение о возгорании поступило на пульт в 2.21.Уже через шесть минут пожарные локализовали пожар, а еще через три минуты ликвидировали. На место происшествия выезжали 10 человек на 3 машинах, передает МЧС.
Выгоревшая машина до сих пор стоит на улице.
По данным очевидцев в сообществе "Типичный Бийск", на этой неделе в город привезли десять новеньких автомобилей Hyundai Solaris "Яндекс.Такси". Возможно, сгорела одна из этих машин.
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