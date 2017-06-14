Новосибирский губернатор запретил чиновникам покупать и арендовать дорогие автомобили

В Новосибирской области решили ограничить возможность областных чиновников закупать или арендовать дорогие автомобили. Это решение губернатор области Владимир Городецкий принял после обращения активистов Общероссийского народного фронта.
Отныне в Новосибирской области для покупки автомобилей мощностью до 1,5 тыс. куб. см и до 120 лошадиных сил бюджет может потратить не более миллиона рублей.
Александр Стефанов,
активист проекта ОНФ "За честные закупки" в Новосибирской области:
То есть для чиновников средней руки установлено конкретное ограничение. Ранее максимальная стоимость машины для различных государственных ведомств и муниципальных подразделений ограничивалась 2,5 млн руб.
Для начальников управлений введены ограничения и по "начинке" дорогостоящих покупок.
Александр Стефанов,
активист проекта ОНФ "За честные закупки" в Новосибирской области:
Не будет избыточных потребительских свойств, которые дополнительно включали в обеспечение комфорта чиновника.
Также в области ввели и ограничения по аренде транспортных средств для нужд чиновников. Ранее расходы бюджета на заказ машин ничем не лимитировались.
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