Новосибирский губернатор запретил чиновникам покупать и арендовать дорогие автомобили

Отныне в Новосибирской области для покупки автомобилей мощностью до 1,5 тыс. куб. см и до 120 лошадиных сил бюджет может потратить не более миллиона рублей.

Александр Стефанов,

активист проекта ОНФ "За честные закупки" в Новосибирской области:

То есть для чиновников средней руки установлено конкретное ограничение. Ранее максимальная стоимость машины для различных государственных ведомств и муниципальных подразделений ограничивалась 2,5 млн руб.

Для начальников управлений введены ограничения и по "начинке" дорогостоящих покупок.

Александр Стефанов,

активист проекта ОНФ "За честные закупки" в Новосибирской области:

Не будет избыточных потребительских свойств, которые дополнительно включали в обеспечение комфорта чиновника.

Также в области ввели и ограничения по аренде транспортных средств для нужд чиновников. Ранее расходы бюджета на заказ машин ничем не лимитировались.

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