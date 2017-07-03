Опрос: сотрудникам ГИБДД доверяет половина опрошенных россиян

О своем доверии сотрудникам ГИБДД заявили 52% опрошенных россиян. При этом 43% респонденов заявили, что "скорее доверяют" дорожным полиции, а еще 9% — о том, что доверяют им "полностью".

В больших городах — в Москве, Петербурге и городах с населением более 500 тысяч человек этот показатель еще выше — о своем полном доверии жители таких населенных пунктов сообщили социологам 11% опрошенных. Кроме того, среди людей в возрасте 60 лет и старше эта доля выше, чем среди 18-24-летних: 50% против 42%.

О своем недоверии ГИБДД заявил 41% опрошенных россиян: "совсем" не доверяют сотрудникам дорожной полиции 13%, а "скорее не доверяют" им 28%.

Специалисты ВЦИОМ отмечают, что среди тех, кто лично общался с инспекторами ГИБДД и среди остальных тех, кто с ними не общался в последнее время или не пересекался вообще, доли тех, кто положительно оценивает работу ведомства, различаются незначительно (60% и 55% соответственно), пишет polit.ru.

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