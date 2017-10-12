Парковка на Привокзальной площади Барнаула начнет работать в тестовом режиме бесплатно

До этого дня завершится монтаж необходимого оборудования, будут установлены дорожные знаки, нанесена разметка. В течение месяца припарковать машину здесь можно будет бесплатно.

Парковку оборудуют шлагбаумами, терминалами оплаты для наличного и безналичного расчета, въездными и выездными стойками, рассчитанные как на леворульный, так и на праворульный автотранспорт, светофором, табло, указывающим на наличие свободных мест, а также камерами видеонаблюдения.

Вместимость парковки — 150 машиномест. Стоимость одного часа утверждается. Предварительно тариф составит 50 рублей. Первые 20 минут для всех пользователей будут бесплатными. Полностью от оплаты будут освобождены инвалиды, для автомобилей которых выделят 15 мест (в соответствии с требованием федерального законодательства — 10%), максимально приближенные к вокзалу, а также представителей экстренных служб. Парковка будет работать в круглосуточном режиме.

Изменится и схема движения по Привокзальной площади — оно станет односторонним.

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