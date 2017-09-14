В Барнауле на Привокзальной площади высаживают деревья

14 сентября в районе Привокзальной площади в Барнауле высадили 13 крупномерных рябин. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
У Привокзальной площади высаживают рябины. Фото: barnaul.org.
У Привокзальной площади высаживают рябины. Фото: barnaul.org.
У Привокзальной площади высаживают рябины. Фото: barnaul.org.
У Привокзальной площади высаживают рябины. Фото: barnaul.org.
У Привокзальной площади высаживают рябины. Фото: barnaul.org.
12 и 13 сентября у вокзала высадили 20 черемух Маака и 25 яблонь.
Людмила Белоусова,
агроном МУП "Горзеленхоз":
Новые, красивые деревья высаживаем взамен старых, недавно снесенных. Когда похолодает, здесь будет высажено еще 10 елей. Все деревья привезены из алтайских питомников.
Кроме того, черемуха, яблоня, манчжурский орех, клены, тополя появятся на проспекте Калинина, улицы Профинтерна, Короленко, Никитина. Новые деревья разных пород, в том числе яблони и рябины, появятся на Мемориале славы.
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