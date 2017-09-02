Барнаульцев позвали на субботник сажать деревья

Пятый год подряд организует акцию общероссийское экологическое общественное движение "Зеленая Россия". В этом году в рамках субботника объявлены конкурсы: "На самое массовое участие", "На самую лучшую пресс-службу", "Лучший сценарий проведения", "Лучший экорепортаж".

Владимир Попрядухин,

и.о. министра природных ресурсов и экологии Алтайского края:

Уверен, что в Год экологии жители нашего края примут активное участие в субботнике. Ведь его главная цель — привлечь внимание жителей к проблемам окружающей среды, воспитать экологическую культуру подрастающего поколения и сформировать активную гражданскую позицию к вопросам охраны природы.

Попрядухин рассказал, что в прошлом году в крае организовали работы по посадке и уходу за саженцами, вырубали сухостой, скашивали траву вдоль автомобильных дорог, собирали и вывозили мусор, ликвидировали несанкционированные свалки. Также участники субботников белили деревьев на территориях школ и детских садов, благоустраивали детские площадки. Большое внимание уделили экологическому воспитанию населения.

Факт

До конца года администрация планирует вырубить 1,6 тыс. деревьев на 15 участках Барнаула. Тендер на спил деревьев и посадку 800 новых с начальной стоимостью 32,7 млн рублей выиграл МУП "Горзеленхоз". Разницу между числом спиленных и посаженных деревьев (800 штук) компенсируют массовой посадкой кустов. В общей сложности в Барнауле должно появиться 1,9 тыс. новых деревьев и кустов.