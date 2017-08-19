В "Изумрудном" парке после реновации больше не будет пруда

Сергей Дугин проинспектировал работы по реновации парка "Изумрудный". Фото: barnaul.org. Сергей Дугин проинспектировал работы по реновации парка "Изумрудный". Фото: barnaul.org. Сергей Дугин проинспектировал работы по реновации парка "Изумрудный". Фото: barnaul.org. Сергей Дугин проинспектировал работы по реновации парка "Изумрудный". Фото: barnaul.org. Сергей Дугин проинспектировал работы по реновации парка "Изумрудный". Фото: barnaul.org. Сергей Дугин проинспектировал работы по реновации парка "Изумрудный". Фото: barnaul.org. Сергей Дугин проинспектировал работы по реновации парка "Изумрудный". Фото: barnaul.org. Сергей Дугин проинспектировал работы по реновации парка "Изумрудный". Фото: barnaul.org. Сергей Дугин проинспектировал работы по реновации парка "Изумрудный". Фото: barnaul.org. Сергей Дугин проинспектировал работы по реновации парка "Изумрудный". Фото: barnaul.org. Сергей Дугин проинспектировал работы по реновации парка "Изумрудный". Фото: barnaul.org. Сергей Дугин проинспектировал работы по реновации парка "Изумрудный". Фото: barnaul.org. Сергей Дугин проинспектировал работы по реновации парка "Изумрудный". Фото: barnaul.org. Сергей Дугин проинспектировал работы по реновации парка "Изумрудный". Фото: barnaul.org.

Не смотря на то, что в парке идут работы, он остается открытым для прогулок, здесь поддерживается санитарный порядок. Реновация происходит в несколько этапов. Ранее в парке приступили к вырубке больных деревьев и поросли. Сейчас арендаторы вместе с администрацией Барнаула формируют и корректируют содержательную сторону проекта.

Прибыв в "Изумрудный", Сергей Дугин обсудил перспективы реновации самого большого городского парка с разработчиками. Кроме привычных зон отдыха, арендаторы придумали некоторые новинки. Это уникальный зеленый лабиринт из живой изгороди, сценическая площадка для проведения праздничных мероприятий, большой детский городок, зоны общепита.

Центральную аллею хотят сделать шире и удлинить вглубь парка. На месте пруда должен появиться бассейн под открытым небом. Уникальные элементы ограждения мостика будут сохранены, а само сооружение, находящееся сейчас в аварийном состоянии, реконструировано. Это лишь малая часть из того, что предстоит сделать, пишет сайт мэрии.

Сергей Дугин,

глава администрации Барнаула:

Этот парк, безусловно, сохранит за собой статус зоны для семейного отдыха. Более того, есть уверенность, что он будет самым посещаемым в городе. И мы, и новые арендаторы понимаем – понадобится не один год, чтобы реализовать все задуманное. Проект формируется и корректируется совместно. Комитет по строительству, архитектуре и развитию города уже внес ряд правок. Они учтены. Дальнейшие проработки будут рождаться исходя из интересов наших барнаульцев и на основе современных тенденций. Как только проект будет сформирован, обязательно вынесем его на широкое общественное обсуждение. Подчеркну, эта прекрасная площадка воссоздается исключительно для отдыха и развлечения горожан. Думаю, каждый сможет здесь найти занятие по душе, будь то спокойные прогулки в тени деревьев, пляжный отдых, или занятия активными видами спорта.

Напомним, что новым арендатором парка стала компания "Лидер". "Изумрудный поменял арендатора в марте 2016 года. Прежде территорией занимался предприниматель Павел Тулин. Он рассказывал altapress.ru, что 2016 год был для парка провальным и объяснял это сложностями во взаимоотношениях с чиновниками.