Фотофакты. В барнаульском парке "Изумрудный" заменят старое колесо обозрения на новое

Парк "Изумрудный" осенью 2016 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Парк "Изумрудный" осенью 2016 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Парк "Изумрудный" осенью 2016 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Парк "Изумрудный" осенью 2016 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Парк "Изумрудный" осенью 2016 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Парк "Изумрудный" осенью 2016 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Парк "Изумрудный" осенью 2016 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Парк "Изумрудный" осенью 2016 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Парк "Изумрудный" осенью 2016 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Парк "Изумрудный" осенью 2016 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Парк "Изумрудный" осенью 2016 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Парк "Изумрудный" осенью 2016 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Парк "Изумрудный" осенью 2016 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Парк "Изумрудный" осенью 2016 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Парк "Изумрудный" осенью 2016 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Парк "Изумрудный" осенью 2016 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Парк "Изумрудный" осенью 2016 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Парк "Изумрудный" осенью 2016 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Парк "Изумрудный" осенью 2016 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Парк "Изумрудный" осенью 2016 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Парк "Изумрудный" осенью 2016 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Парк "Изумрудный" осенью 2016 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

В этом году аттракционы в "Изумрудном" работать не будет, сообщал ранее заместитель главы администрации Октябрьского района по социальным вопросам Елена Болишина. Полностью парк обновится через пять-семь лет. А пока "Лидер" займется генеральной уборкой "Изумрудного".

Владимира Фишер,

руководитель компании "Лидер":

Прошлый арендатор их (аттракционы, прим. ред.) уже вывозит. А мы потом установим современные. Даже колесо обозрения — да, оно историческое, но уже утиль. Будем новое приобретать.

Кроме аттракционов, в парке будут обновлять деревья, ограду, озеро, мосты через него. Напомним, что особенно горожан огорчало состояние моста через озеро. Летом прошлого года прежний арендатор закрыл его для посетителей, так как он был опасен: доски во многих местах сгнили.

Напомним, что парк поменял арендатора в марте 2016 года. Прежде территорией занимался предприниматель Павел Тулин. Он рассказывал altapress.ru, что 2016 год был для парка провальным и объяснял это сложностями во взаимоотношениях с чиновниками. Так, администрация Барнаула пыталась остановить строительство открытого бассейна в парке, считая, что оно незаконное. Но компания доказала, что нарушения закона нет и запустила бассейн.

СМИ предположили, что новый арендатор имеет отношение к строительной компании "Адалин-Строй" так как офис "Лидера" зарегистрирован его по адресу.

Факт

Колесо обозрения в парке "Изумрудный" может стать второй подобной новинкой в Барнауле. Первую анонсировали для Нагорного парка.