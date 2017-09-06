Байкер в костюме медведя катался по улицам Барнаула

В 7.45 утра 6 сентября мотоциклист в костюме медведя въехал в Барнаул по Новому мосту. Экстравагантного участника дорожного движения заснял на камеру видеорегистратора корреспондент altapress.ru.
Мотоциклист в костюме медведя на новом мосту .Фото : altapress.ru.
Мотоциклист в костюме медведя в Барнауле .Фото : Евгений Попов в vk.com/barneos22.
Судя по сообщениям из соцсетей, "медведь"-мотоциклист колесил и по улицам центра города.
Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.