Байкер в костюме медведя катался по улицам Барнаула

В 7.45 утра 6 сентября мотоциклист в костюме медведя въехал в Барнаул по Новому мосту. Экстравагантного участника дорожного движения заснял на камеру видеорегистратора корреспондент altapress.ru.

Мотоциклист в костюме медведя на новом мосту .Фото : altapress.ru. Мотоциклист в костюме медведя в Барнауле .Фото : Евгений Попов в vk.com/barneos22. Судя по сообщениям из соцсетей, "медведь"-мотоциклист колесил и по улицам центра города. Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.