Почему в Алтайском крае резко сократились выплаты по каско

Согласно данным портала "Страхование сегодня", за прошлый год страховые компании собрали в регионе на каско 369 млн рублей. Это на 30% меньше, чем в 2015 году. При этом выплаты снизились сразу на 45%: с 450 млн рублей в 2015 году до 250 млн рублей в 2016-м.

Схожая динамика характерна для рынка каско и в других регионах. В 2016 году сборы по этому виду моторного страхования упали на 9%, а выплаты - на треть. В 2015 году эти показатели падали равномерно - снижение было 14 и 16% соответственно.

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) altapress.ru назвали три тенденции в каско, которые объясняют столь значительное сокращение выплат.

1. Снизилось количество новых машин, владельцы которых были готовы заявлять как страховой случай каждую царапину; 2. Граждане стали искать более дешевое каско. В результате сильно выросла доля страховых договоров с франшизой (со сниженным числом рисков, от которых защищает полис — прим. ред.), что в свою очередь привело к существенному снижению количества страховых случаев; 3. Снизилось количество договоров каско по старым машинам с неопытными водителями, которые вносили существенный вклад в убыточность по каско.

Игорь Юргенс,

президент РСА:

В результате рынок каско значительно сократился, но при этом среди оставшихся страхователей стало больше опытных и аккуратных водителей, а также договоров с франшизой. Это и привело к значительному снижению размера выплат в 2016 году. К сожалению, этот эффект носит временный характер, и уже по итогам 2017 года уровень выплат (отношение выплат к собранной премии) снова начнет расти.

Напомним, недавно altapress.ru сообщал, что сборы страховщиков по ОСАГО в Алтайском крае обновили рекорд прошлого года.

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