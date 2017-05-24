Сборы страховщиков по ОСАГО в Алтайском крае обновили рекорд прошлого года

Более заметно увеличились выплаты. Так, за год страховщики "вернули" автомобилистам 1,720 млрд рублей. Это на 21% больше, чем в 2015 году. Коэффициент соотношения сборов и выплат за год вырос с 53 до 61,7%.

Отметим, в 2015 году сборы страховщиков ОСАГО выросли сразу на миллиард. Это объяснялось увеличением тарифов. Также выросли и лимиты страхового покрытия. Как и ожидал Иван Абабков, директор Алтайского филиала компании "СОГАЗ", в 2016 году эффект от повышения тарифов ОСАГО оказался отыгран, а выплаты продолжили расти и дальше.

По информации Российского союза автостраховщиков (РСА), средняя выплата в ОСАГО в январе-марте 2017 года выросла на 21% и составила 72,6 тыс. рублей, а средняя премия сократилась на 1% - до 6029 рублей.

Игорь Юргенс,

президент РСА:

Кризисные явления сохраняются в этом сегменте страхования: уровень выплат, то есть отношение суммы выплат к собранной премии, значительно вырос по сравнению с первым кварталом прошлого года. Этот тревожный тренд "выстрелил" еще в январе и пока продолжается. В целом по итогам квартала уровень выплат составил 97%. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года этот показатель достигал 70%.

Он отметил, что страховое сообщество возлагает большие надежды на реформирование системы ОСАГО, то есть на замену денежных выплат натуральным возмещением. Однако документ вступит в силу в конце апреля и будет распространяться только на новые договоры. "Соответственно, эффекта от реализации поправок в краткосрочной перспективе не ожидаем, он проявится не сразу", - подчеркнул Юргенс.

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