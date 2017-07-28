Водитель из Алтайского края разбился насмерть под Новосибирском

Житель Камня-на-Оби разбился насмерть на проселочной дороге под Новосибирском. 28 июля 2017 года. Фото : vk.com/act54. Житель Камня-на-Оби разбился насмерть на проселочной дороге под Новосибирском. 28 июля 2017 года. Фото : vk.com/act54. Житель Камня-на-Оби разбился насмерть на проселочной дороге под Новосибирском. 28 июля 2017 года. Фото : vk.com/act54. Житель Камня-на-Оби разбился насмерть на проселочной дороге под Новосибирском. 28 июля 2017 года. Фото : vk.com/act54. Житель Камня-на-Оби разбился насмерть на проселочной дороге под Новосибирском. 28 июля 2017 года. Фото : vk.com/act54. Житель Камня-на-Оби разбился насмерть на проселочной дороге под Новосибирском. 28 июля 2017 года. Фото : vk.com/act54.

Авария произошла в поселке им. Крупской на проселочной дороге. Каменец не справился с управлением, машина вылетела с дороги и ударилась водительской стороной о здание, сложенное из бетонных блоков.

От полученной травмы головы мужчина скончался на месте ДТП.

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