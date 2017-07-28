В Барнауле мотоциклист после ДТП влетел в остановку .Фото : Семен Булахов, Barnaul22. В Барнауле мотоциклист после ДТП влетел в остановку .Фото : Семен Булахов, Barnaul22. В Барнауле мотоциклист после ДТП влетел в остановку .Фото : Семен Булахов, Barnaul22.

По данным отдела пропаганды городского ГИБДД, 27-летний водитель Hyundai Solaris столкнулся с мотоциклом Honda GL1800, за рулем которого был 48-летний мужчина. От удара мотоцикл отбросило в сторону остановки, где он врезался в металлическую урну. В результате Honda GL1800 получила серьезные повреждения, водителю мотоцикла оказали помощь на месте ДТП. Люди на остановке не пострадали.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП.

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