Вечером 27 июля на Павловском тракте от столкновения иномарки и мотоцикла, последнего отбросило в сторону остановки. Мотоцикл и его водитель получили серьезные повреждения.
В Барнауле мотоциклист после ДТП влетел в остановку .Фото : Семен Булахов, Barnaul22.
В Барнауле мотоциклист после ДТП влетел в остановку .Фото : Семен Булахов, Barnaul22.
В Барнауле мотоциклист после ДТП влетел в остановку .Фото : Семен Булахов, Barnaul22.
По данным отдела пропаганды городского ГИБДД, 27-летний водитель Hyundai Solaris столкнулся с мотоциклом Honda GL1800, за рулем которого был 48-летний мужчина. От удара мотоцикл отбросило в сторону остановки, где он врезался в металлическую урну. В результате Honda GL1800 получила серьезные повреждения, водителю мотоцикла оказали помощь на месте ДТП. Люди на остановке не пострадали.
Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП.
Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.