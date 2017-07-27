В жестком ДТП на алтайской трассе погибли женщина и двое детей

Утром 27 июля на пересечении дорог "Родино — Камышенка — Завьялово" и "Алейск — Родино — Кулунда — гр. Республики Казахстан" столкнулись две иномарки. В результате погибли три человека, еще четырех с травмами доставили в больницу.
По данным краевого МВД, водитель автомобиля Toyota Carina, при выезде с второстепенной дороги, не уступил дорогу Nissan Sunny под управлением 28-летнего водителя.
В результате ДТП погибли женщина и двое детей, которые находились в автомобиле Toyota. Водителя автомобиля Nissan и его пассажиров — 25 и 28-летних женщин и 5-летнего мальчика с телесными повреждениями различной степени тяжести госпитализировали.
Сейчас на этом участке дороги сотрудники ГИБДД регулируют движение и выясняют все обстоятельства ДТП.
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