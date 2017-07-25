Алтайский водитель фуры с мороженым разбился насмерть в Прибайкалье

Наш земляк управлял тягачом Freightliner с полуприцепом, который вез мороженое из Иркутска в Слюдянку. На 41 километре трассы Р-258 водитель не справился с управлением, грузовик опрокинулся.

От полученных травм мужчина скончался до приезда машины "скорой помощи", сообщает областное управление МВД.

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