На Алтае грузовик сбил высоко висящий светофор

Момент авари" был запечатлен камерой видеонаблюдения компании "Сотрудник". В кузове автомобиля несколько досок вылезли из пачки и встали почти вертикально. Когда машина проезжала под светофором, доски его задели и сбили. Водитель, судя по видео, даже не заметил произошедшего и проехал дальше.

Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.