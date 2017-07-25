На Алтае грузовик сбил высоко висящий светофор

В Бийске на перекрестке груженый пиломатериалом грузовик снес светофор, висящий на столбе в нескольких метрах от земли.
Момент авари" был запечатлен камерой видеонаблюдения компании "Сотрудник". В кузове автомобиля несколько досок вылезли из пачки и встали почти вертикально. Когда машина проезжала под светофором, доски его задели и сбили. Водитель, судя по видео, даже не заметил произошедшего и проехал дальше.
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