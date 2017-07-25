На Алтае Toyota слетела с трассы и перевернулась

ДТП на дороге возле Бийска. 24 июля 2017 года. Фото : Дарья Сибрина vk.com/biysk_all. ДТП на дороге возле Бийска. 24 июля 2017 года. Фото : Дарья Сибрина vk.com/biysk_all.

Водитель автомобиля не справился с управлением, машина съехала с дороги и перевернулась на обочине. По данным очевидцев в сообществе "Типичный Бийск", пострадал один человек, его увезли на скорой.

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