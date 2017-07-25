На Алтае Toyota слетела с трассы и перевернулась

24 июля на автодороге из Бийска в пригородный поселок Лесное произошло ДТП с участием легкового автомобиля Toyota.
ДТП на дороге возле Бийска. 24 июля 2017 года. Фото : Дарья Сибрина vk.com/biysk_all.
ДТП на дороге возле Бийска. 24 июля 2017 года. Фото : Дарья Сибрина vk.com/biysk_all.
Водитель автомобиля не справился с управлением, машина съехала с дороги и перевернулась на обочине. По данным очевидцев в сообществе "Типичный Бийск", пострадал один человек, его увезли на скорой.
Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.