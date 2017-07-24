На Алтае Тойота врезалась в опору ЛЭП и забор дома, уходя от полицейской погони

В Горно-Алтайске Toyota протаранила опору ЛЭП и забор дома .Фото : Пресс-служба МВД по Республике Алтай. В Горно-Алтайске Toyota протаранила опору ЛЭП и забор дома .Фото : Пресс-служба МВД по Республике Алтай.

По данным полиции, около 5 часов утра 22 июля патрульный экипаж ДПС заметил на улице Ленина автомобиль, который ехал по встречной полосе. На требование полицейских остановиться, водитель лишь увеличил скорость.

Экипаж ДПС начал преследовать автомобиль, водитель которого, в районе дома № 96 по ул. Ленина, не справился с управлением и наехал на опору ЛЭП и ограждение жилого дома.

За рулем машины была 38-летняя горожанка, которую госпитализировали с места происшествия.

В отношении нарушительницы составили административные протоколы, а по факту ДТП возбудили административное расследование.

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