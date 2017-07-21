Автоновости

Жесткая авария под Барнаулом: врезались Grand Vitara и грузовик

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Сегодня, 07:52.
Фоторепортажи

Вечером 20 июля под Барнаулом произошло ДТП с участием грузового такси "Максим" и автомобиля Suzuki Grand Vitara. "Газель" и легковая машина столкнулись лоб в лоб. Есть пострадавшие.

Машины столкнулись перед на подъезде к краевой столицей возле станции Присягино. По данным очевидцев в сообществе Barnaul22, водителя Suzuki зажало в салоне. Из-за аварии было парализовано движение.

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