Жесткая авария под Барнаулом: врезались Grand Vitara и грузовик

Вечером 20 июля под Барнаулом произошло ДТП с участием грузового такси "Максим" и автомобиля Suzuki Grand Vitara. "Газель" и легковая машина столкнулись лоб в лоб. Есть пострадавшие.
Авария возле Присягино. 20 июля 2017 года. Фото : опубликовано в vk.com/barneos22.
Авария возле Присягино. 20 июля 2017 года. Фото : опубликовано в vk.com/barneos22.
Авария возле Присягино. 20 июля 2017 года. Фото : опубликовано в vk.com/barneos22.
Авария возле Присягино. 20 июля 2017 года. Фото : опубликовано в vk.com/barneos22.
Авария возле Присягино. 20 июля 2017 года. Фото : опубликовано в vk.com/barneos22.
Машины столкнулись перед на подъезде к краевой столицей возле станции Присягино. По данным очевидцев в сообществе Barnaul22, водителя Suzuki зажало в салоне. Из-за аварии было парализовано движение.
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