На трассе Алтай-Кузбасс столкнулись две фуры .Фото : vk.com/barneos22. На трассе Алтай-Кузбасс столкнулись две фуры .Фото : vk.com/barneos22. На трассе Алтай-Кузбасс столкнулись две фуры .Фото : vk.com/barneos22. На трассе Алтай-Кузбасс столкнулись две фуры .Фото : vk.com/barneos22. На трассе Алтай-Кузбасс столкнулись две фуры .Фото : vk.com/barneos22. На трассе Алтай-Кузбасс столкнулись две фуры .Фото : vk.com/barneos22. На трассе Алтай-Кузбасс столкнулись две фуры .Фото : vk.com/barneos22.

По словам очевидцев, авария произошла и-за того, что один из дальнобойщиков уснул за рулем. Оба водителя живы, о травмах не сообщается.

Напомним, недавно на этой трассе произошел похожий инцидент. Утром 29 июня здесь столкнулись грузовики Hino Ranger и DAF. В результате ДТП погибли три человека.

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