Автоновости

На трассе Алтай-Кузбасс столкнулись две фуры

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Сегодня, 12:42.
Автоновости

Утром 22 июля на Алтай-Кузбасс столкнулись по касательной два большегруза. В результате один из них вылетел в кювет и упал на бок. Фотографии с места ДТП опубликовал паблик "Барнаул22".

По словам очевидцев, авария произошла и-за того, что один из дальнобойщиков уснул за рулем. Оба водителя живы, о травмах не сообщается.

Напомним, недавно на этой трассе произошел похожий инцидент. Утром 29 июня здесь столкнулись грузовики Hino Ranger и DAF. В результате ДТП погибли три человека. 

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