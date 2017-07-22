Утром 22 июля на Алтай-Кузбасс столкнулись по касательной два большегруза. В результате один из них вылетел в кювет и упал на бок. Фотографии с места ДТП опубликовал паблик "Барнаул22".
На трассе Алтай-Кузбасс столкнулись две фуры .Фото : vk.com/barneos22.
На трассе Алтай-Кузбасс столкнулись две фуры .Фото : vk.com/barneos22.
На трассе Алтай-Кузбасс столкнулись две фуры .Фото : vk.com/barneos22.
На трассе Алтай-Кузбасс столкнулись две фуры .Фото : vk.com/barneos22.
На трассе Алтай-Кузбасс столкнулись две фуры .Фото : vk.com/barneos22.
На трассе Алтай-Кузбасс столкнулись две фуры .Фото : vk.com/barneos22.
На трассе Алтай-Кузбасс столкнулись две фуры .Фото : vk.com/barneos22.
По словам очевидцев, авария произошла и-за того, что один из дальнобойщиков уснул за рулем. Оба водителя живы, о травмах не сообщается.
Напомним, недавно на этой трассе произошел похожий инцидент. Утром 29 июня здесь столкнулись грузовики Hino Ranger и DAF. В результате ДТП погибли три человека.
Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.