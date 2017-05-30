Фотофакты. Алтайская фура из Бочкарей попала в ДТП в Новосибирске

30 мая в Новосибирске произошла авария с участием легкового автомобиля Toyota Caldina и автопоезда DAF с маркировкой алтайского предприятия из села Бочкари (Целинный район).
Алтайский грузовик попал в аварию в Новосибирске. 30 мая 2017 года. Фото : vk.com/avtospas54.
Алтайский грузовик попал в аварию в Новосибирске. 30 мая 2017 года. Фото : vk.com/avtospas54.
Алтайский грузовик попал в аварию в Новосибирске. 30 мая 2017 года. Фото : vk.com/avtospas54.
ДТП случилось на Бердском шоссе у разъезда Иня. Обе машины двигались в сторону центра города.
Водитель легковой иномарки попытался проскочить вперед грузовика, но это ему не удалось. Из-за аварии было затруднено движение на шоссе, передает мобильное приложение "Автоспас Новосибирск".
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