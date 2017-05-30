Фотофакты. Алтайская фура из Бочкарей попала в ДТП в Новосибирске

Алтайский грузовик попал в аварию в Новосибирске. 30 мая 2017 года. Фото : vk.com/avtospas54. Алтайский грузовик попал в аварию в Новосибирске. 30 мая 2017 года. Фото : vk.com/avtospas54. Алтайский грузовик попал в аварию в Новосибирске. 30 мая 2017 года. Фото : vk.com/avtospas54.

ДТП случилось на Бердском шоссе у разъезда Иня. Обе машины двигались в сторону центра города.

Водитель легковой иномарки попытался проскочить вперед грузовика, но это ему не удалось. Из-за аварии было затруднено движение на шоссе, передает мобильное приложение "Автоспас Новосибирск".

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