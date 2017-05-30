Фотофакты. На новосибирской трассе лоб в лоб столкнулись "Волга" и микроавтобус

На 44 км трассы М52 произошла серьезная авария. Рядом с АЗС на станции Сельской произошло лобовое столкновение микроавтобуса Ford Transit и седана Волга 3110, сообщают очевидцы в группе "АСТ-54".
По данным ГИБДД по Новосибирской области, водитель микроавтобуса двигался по Чуйскому тракту в сторону Барнаула. Водитель Форда не успел остановиться перед затормозившим грузовиком МАЗ.
Скорее всего водитель микроавтобуса попытался уйти от столкновения, но задел по касательной грузовик и оказался на полосе встречного движения, где лоб в лоб врезался в Волгу. От сильного удара оба автомобиля получили критические повреждения.
Водитель Форда от полученных травм скончался на месте происшествия. Его пассажир и водитель ГАЗ 3110 были госпитализированы в тяжёлом состоянии.
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