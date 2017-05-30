Фотофакты. На новосибирской трассе лоб в лоб столкнулись "Волга" и микроавтобус

"Волга" и микроавтобус столкнулись на М52 .Фото : АСТ-54. "Волга" и микроавтобус столкнулись на М52 .Фото : АСТ-54. "Волга" и микроавтобус столкнулись на М52 .Фото : АСТ-54. "Волга" и микроавтобус столкнулись на М52 .Фото : АСТ-54. "Волга" и микроавтобус столкнулись на М52 .Фото : АСТ-54. "Волга" и микроавтобус столкнулись на М52 .Фото : Barnaul22. "Волга" и микроавтобус столкнулись на М52 .Фото : АСТ-54. "Волга" и микроавтобус столкнулись на М52 .Фото : АСТ-54.

По данным ГИБДД по Новосибирской области, водитель микроавтобуса двигался по Чуйскому тракту в сторону Барнаула. Водитель Форда не успел остановиться перед затормозившим грузовиком МАЗ.

Скорее всего водитель микроавтобуса попытался уйти от столкновения, но задел по касательной грузовик и оказался на полосе встречного движения, где лоб в лоб врезался в Волгу. От сильного удара оба автомобиля получили критические повреждения.

Водитель Форда от полученных травм скончался на месте происшествия. Его пассажир и водитель ГАЗ 3110 были госпитализированы в тяжёлом состоянии.

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