Автоновости

Фотофакты. На новосибирской трассе лоб в лоб столкнулись "Волга" и микроавтобус

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Сегодня, 13:10.
Автоновости

На 44 км трассы М52 произошла серьезная авария. Рядом с АЗС на станции Сельской произошло лобовое столкновение микроавтобуса Ford Transit и седана Волга 3110, сообщают очевидцы в группе "АСТ-54".

По данным ГИБДД по Новосибирской области, водитель микроавтобуса двигался по Чуйскому тракту в сторону Барнаула. Водитель Форда не успел остановиться перед затормозившим грузовиком МАЗ. 

Скорее всего водитель микроавтобуса попытался уйти от столкновения, но задел по касательной грузовик и оказался на полосе встречного движения, где лоб в лоб врезался в Волгу. От сильного удара оба автомобиля получили критические повреждения.

Водитель Форда от полученных травм скончался на месте происшествия. Его пассажир и водитель ГАЗ 3110 были госпитализированы в тяжёлом состоянии.

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