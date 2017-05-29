Фотофакты. На трассе под Новосибирском загорелись фура и придорожное кафе

Утром 29 мая на 91-м километре трассы Р-255 "Новосибирск-Кемерово" в Мошковском районе загорелась фура, которая перевозила лакокрасочные материалы. Жидкость из грузовика стекла по склону на придорожное кафе и припаркованные рядом автомобили, которые тоже загорелись. Об этом сообщают очевидцы в группе "АСТ-54".
По словам одной из подписчиц, незадолго до ЧП у фуры отказали тормоза, из-за чего и могло произойти ДТП. Также по её словам, водитель получил сильные ожоги конечностей и головы.
Сейчас на месте происшествия работают пожарные и полицейские. Дорожные службы временно перекрыли федеральную трассу и организуют движение автомобилей в объезд места возгорания фуры, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
Причины пожара и информация о пострадавших уточняется.
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