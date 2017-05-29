Фотофакты. На трассе под Новосибирском загорелись фура и придорожное кафе

На трассе под Новосибирском загорелись фура и придорожное кафе. Фото: АСТ-54. На трассе под Новосибирском загорелись фура и придорожное кафе. Фото: АСТ-54. На трассе под Новосибирском загорелись фура и придорожное кафе. Фото: АСТ-54.

По словам одной из подписчиц, незадолго до ЧП у фуры отказали тормоза, из-за чего и могло произойти ДТП. Также по её словам, водитель получил сильные ожоги конечностей и головы.

Сейчас на месте происшествия работают пожарные и полицейские. Дорожные службы временно перекрыли федеральную трассу и организуют движение автомобилей в объезд места возгорания фуры, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.



Причины пожара и информация о пострадавших уточняется.