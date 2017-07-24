В Сростках после фестиваля чудики на мотоцикле врезались в стоящий на парковке автомобиль

На утро после Шукшинского фестиваля в Сростках произошло ДТП на автопарковке. Мотоцикл с люлькой врезался в стоящий у обочины легковой автомобиль. Момент аварии попал на видео, размещенное в паблике "Инцидент Бийск".
В Сростках мотоцикл врезался в стоящий на парковке автомобиль. 23 июля 2017 года. Фото : скрин с видео incident_22.
В Сростках мотоцикл врезался в стоящий на парковке автомобиль. 23 июля 2017 года. Фото : скрин с видео incident_22.
В Сростках мотоцикл врезался в стоящий на парковке автомобиль. 23 июля 2017 года. Фото : скрин с видео incident_22.
В Сростках мотоцикл врезался в стоящий на парковке автомобиль. 23 июля 2017 года. Фото : скрин с видео incident_22.
На мотоцикле ехали четверо молодых мужчин. Управлявший байком "шукшинский чудик" решил поддать газу, мотоцикл встал на дыбы, было потеряно управление траспортным средством, отчего бак врезался в припаркованную машину. Один из пассажиров байка свалился на асфальт.
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