Поющий губернатор и звезды кино: как завершились "Шукшинские дни на Алтае"

"Шукшинские дни на Алтае" в Сростках. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru "Шукшинские дни на Алтае" в Сростках. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru "Шукшинские дни на Алтае" в Сростках. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru "Шукшинские дни на Алтае" в Сростках. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru "Шукшинские дни на Алтае" в Сростках. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru "Шукшинские дни на Алтае" в Сростках. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru "Шукшинские дни на Алтае" в Сростках. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru "Шукшинские дни на Алтае" в Сростках. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru "Шукшинские дни на Алтае" в Сростках. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru "Шукшинские дни на Алтае" в Сростках. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru "Шукшинские дни на Алтае" в Сростках. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru "Шукшинские дни на Алтае" в Сростках. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru "Шукшинские дни на Алтае" в Сростках. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru "Шукшинские дни на Алтае" в Сростках. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru "Шукшинские дни на Алтае" в Сростках. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru "Шукшинские дни на Алтае" в Сростках. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru "Шукшинские дни на Алтае" в Сростках. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru "Шукшинские дни на Алтае" в Сростках. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru "Шукшинские дни на Алтае" в Сростках. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru "Шукшинские дни на Алтае" в Сростках. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru "Шукшинские дни на Алтае" в Сростках. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru "Шукшинские дни на Алтае" в Сростках. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru "Шукшинские дни на Алтае" в Сростках. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru "Шукшинские дни на Алтае" в Сростках. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru "Шукшинские дни на Алтае" в Сростках. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru "Шукшинские дни на Алтае" в Сростках. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru "Шукшинские дни на Алтае" в Сростках. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru "Шукшинские дни на Алтае" в Сростках. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru "Шукшинские дни на Алтае" в Сростках. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru "Шукшинские дни на Алтае" в Сростках. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru "Шукшинские дни на Алтае" в Сростках. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru "Шукшинские дни на Алтае" в Сростках. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru "Шукшинские дни на Алтае" в Сростках. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru "Шукшинские дни на Алтае" в Сростках. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru "Шукшинские дни на Алтае" в Сростках. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru "Шукшинские дни на Алтае" в Сростках. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru "Шукшинские дни на Алтае" в Сростках. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru "Шукшинские дни на Алтае" в Сростках. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru "Шукшинские дни на Алтае" в Сростках. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru "Шукшинские дни на Алтае" в Сростках. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru "Шукшинские дни на Алтае" в Сростках. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru "Шукшинские дни на Алтае" в Сростках. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru "Шукшинские дни на Алтае" в Сростках. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru "Шукшинские дни на Алтае" в Сростках. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru

Народные гуляния начались с ярмарки, на которую приехали умельцы со всей России. Чего там только не было: значки из дерева, игрушки-обереги и расписные тарелки ручной работы. Любой желающий мог сплести куклу или сделать игрушку из глины. Здесь также можно было попробовать знаменитые сростинские пирожки и освежиться квасом.

В селе работало несколько интерактивных площадок и фотозон. Гости праздника активно участвовали и в песенном фестивале, и в творческой акции "Читаем Шукшина". Здесь же можно было увидеть любимых персонажей и из произведений автора.

Многолюдно было и в библиотеке, где проходила встреча с известными литераторами. С читателями общались Юрий Козлов, главный редактор журнала "Роман-газета", поэт и прозаик Александр Кердан. Наибольший интерес у гостей праздника вызвал разговор с писателем Евгением Водолазкиным.

Елена Смирнова специально приехала в Сростки из Новосибирской области для встречи с любимым автором.

Елена Смирнова,

участница фестиваля:

Для меня Водолазкин — русский Маркес. Мне не хватало литературы, пронизанной верой и настоящей любовью к родине. В творчестве Евгения Водолазкина я особенно ценю его мастерскую работу со словом.

После обеда в Сростки прибыли звезды отечественного кинематографа. Среди них были режиссер и сценарист Виктор Мережко, актер Иван Кокорин и продюсер Анатолий Чижиков. Гостей фестиваля встречали народными песнями, а некоторых из них "парили" березовым веником.

У музея Василия Макаровича вместе с гостями фестиваля спел губернатор Александр Карлин, чем вызвал аплодисменты удивленных зрителей.

В музее Василия Шукшина звездные гости посмотрели фотовыставку "Кислород Пикета. Сростки — навсегда".

Александр Волобуев,

автор работ:

У героев каждой фотографии свой характер, открыть который было непросто. Сначала мне нужно было хорошо познакомиться с людьми. Только после этого они могли открыться и показать мне что-то свое, особенное.

В 16 часов на горе Пикет перед зрителями выступили народные коллективы и почетные гости.

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края:

Мы все приникаем к истокам шукшинского творчества, истокам его личности. Это огромное мощное дерево, которое уходит корнями в глубины нашей отечественной истории, культуры, души народа. Это дерево поднимает нас к вершинам понимания справедливости, добра, идеала в лучших смыслах этого слова. Это позволят мне быть уверенным в том, что сюда, на это поклонное место, будут приходить наши потомки, наши дети и внуки. Они также будут находить глубокие смыслы в этом великолепном общении.

Иван Кокорин,

актер:

Я улечу в Москву и буду целый год вспомнить, что судьба привела меня к вам на землю. Она напитала меня и дала силу для творчества. Четыре- пять дней – это ничто, чтобы посмотреть все красоты. Но я увожу в Москву частичку тепла, которую вы мне подарили.

В финале праздника подвели итоги Всероссийского Шукшинского кинофестиваля. Лучшим игровым полнометражным фильмом стала лента режиссера Александра Галибина "Золотая рыбка"..

После объявления победителей фестиваля перед гостями праздника выступила группа "Лев Шапиро и друзья". Даже дождь не помешал хорошему настроению зрителей.

Вечером на горе Пикет состоялся показ фильма "То, что во мне". Картину лично презентовал Гарик Сукачев.