В Барнауле на Власихинской произошла жесткая авария

Водитель автомобиля ВАЗ получил телесные повреждения в автоаварии на улице Власихинской у дома № 88, сообщили очевидцы в группе Barnaul22.
ДТП на улице Власихинской в Барнауле. 27 июля 2017 года. Фото : Михаил Липатов vk.com/barneos22.
ДТП на улице Власихинской в Барнауле. 27 июля 2017 года. Фото : Михаил Липатов vk.com/barneos22.
ДТП на улице Власихинской в Барнауле. 27 июля 2017 года. Фото : Михаил Липатов vk.com/barneos22.
ДТП на улице Власихинской в Барнауле. 27 июля 2017 года. Фото : Михаил Липатов vk.com/barneos22.
По данным ГИБДД, ДТП случилось в 6.45. Столкнулись ВАЗ и Toyota Carina. Пострадавшему водителю оказана помощь на месте. Из-за аварии на этом месте затруднено движение. Сотрудники госавтоиспекции выясняют обстоятельства произошедшего.
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