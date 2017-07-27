В Барнауле на Власихинской произошла жесткая авария

ДТП на улице Власихинской в Барнауле. 27 июля 2017 года. Фото : Михаил Липатов vk.com/barneos22. ДТП на улице Власихинской в Барнауле. 27 июля 2017 года. Фото : Михаил Липатов vk.com/barneos22. ДТП на улице Власихинской в Барнауле. 27 июля 2017 года. Фото : Михаил Липатов vk.com/barneos22. ДТП на улице Власихинской в Барнауле. 27 июля 2017 года. Фото : Михаил Липатов vk.com/barneos22.

По данным ГИБДД, ДТП случилось в 6.45. Столкнулись ВАЗ и Toyota Carina. Пострадавшему водителю оказана помощь на месте. Из-за аварии на этом месте затруднено движение. Сотрудники госавтоиспекции выясняют обстоятельства произошедшего.

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