В Барнауле готовят правила, по которым будут работать платные парковки

Чиновники подготовили проект правового акта, который будет регламентировать работу платных парковок в Барнауле. Об этом altapress.ru сообщил Антон Шеломенцев, председатель городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи.
Сейчас документ находится на согласовании. Когда его примут, администрация города сможет обустроить первую такую парковку около вокзала. О том, что здесь появится первый платный парковочный комплекс на 140 мест, мэрия объявила еще в марте. Предполагалось, его его начнут делать сразу после схода снега, но пока этого не произошло.
Как уточнил Антон Шеломенцев, бюджет не потратит денег на этот парковочный комплекс. Все работы проведут за счет частных инвестиций.
Комплекс у вокзала для администрации может стать пробой пера перед развертыванием целой сети платных парковок. По предварительным данным, их собираются оборудовать на месте бесплатных мест для стоянок авто на основных магистралях города — проспектах Ленина, Социалистическом и Красноармейском, а также между ними на перпендикулярных им улицам.
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