Автоновости

Появились новые подробности проекта обхода Барнаула и третьего моста через Обь

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Сегодня, 15:09.
Автоновости

Техническая часть проекта дороги в обход Барнаула с мостом через Обь готова. Специалисты просчитывают смету и передают документы на госэкспертизу. До марта 2018 года проект должны представить в Москве, чтобы претендовать на финансирование стройки из собранных "Платоном" средств.

Автомобили в Барнауле.
Автомобили в Барнауле. Фото : Анна Зайкова.

Об этом рассказал Василий Мотуз, начальник "Алтайавтодора", на совещании в правительстве Алтайского края. Он сообщил и новые подробности проекта.

Предполагается, что 68-километровую дорогу будут строить в три этапа. На первом должны возвести 41-километровый участок между Змеиногорским и Чуйским трактами и построить мост через основное русло Оби длиной 2,4 км и еще 3,3 км мостов в пойменной части реки.

Как северный обход Барнаула превратился в южный, и почему он может быть платным

Именно на этот участок региональные власти планируют привлечь деньги, собранные по системе "Платон". Их могут дать, если к строительству удастся привлечь концессионера. Интерес потенциальных партнеров уже есть. В частности, проектом заинтересовался "Газпромбанк". Предметно переговоры еще не ведутся, так как пока неизвестна стоимость строительства. Ее подсчитают в сентябре. Проектировщики уже просчитывают экономическую модель государственно-частного партнерства.

Этот отрезок обхода будет платным. В проекте есть пункт взимания платы на 12 постов. Он расположится на левом берегу Оби, в районе поселка Бельмесево.

Часть проекта обхода Барнаула.
Часть проекта обхода Барнаула

Второй этап — строительство 27 километров дороги между Змеиногорским и Павловским трактом. Власти планируют построить участок за счет краевого бюджета. Третий - строительство зданий для дорожно-эксплуатационного предприятия.

Расчеты показывают, что интенсивность движения по третьему мосту до 2038 года должна составить от 15 до 25 тыс. автомобилей в сутки. Для сравнения: если старый (коммунальный) мост закроют на ремонт, то по второму существующему (новому) поедут 40-50 тыс. авто в сутки. Это приведет к заторам на въезде в город, сообщил Мотуз.

Предварительная схема обхода Барнаула.
Предварительная схема обхода Барнаула

Подробнее о том, где пройдет дорога, зачем она нужна и когда может начаться строительство, читайте в нашем разборе.

Цифры и факты

  • Во время геологических и гидрологических исследования проектировщики пробурили в общей сложности 22 тыс. метров грунта и 960 метров речного дна.
  • Для строительства изымут 819 га земли, в том числе 259 га земель сельхозназначения и 122 га земель населенных пунктов.
  • Трассу проложили таким образом, чтобы не пришлось сносить ни одной постройки. Для этого пришлось увеличить длину обхода с 62 до 68 километров.
  • Во время строительства придется сделать 7,1 млрд кубометров дорожной насыпи.

 

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