Разбор. Что известно о строительстве обхода Барнаула и третьего моста через Обь

К 1 сентября специалисты должны спроектировать дорогу в обход Барнаула. Проект предполагает строительство еще одного моста через Обь. Объясняем, что это будут за объекты и для чего они нужны.
Он необходим для того, чтобы избавить город от транзитного транспорта, прежде всего грузового. Это должно снизить число заторов и улучшить экологию. Чиновники называют еще одну причину: Барнаулу нужна дополнительная переправа на правый берег Оби, потому что состояние коммунального (старого) моста неудовлетворительное. Напомним, прокуратура выписала предписание мэрии капитально отремонтировать объект. Ранее его уже закрывали из-за аварийного состояния.
Четырехполосная трасса длинною около 68 км будет начинаться от Павловского тракта в районе Новомихайловки, пройдет между поселками Новые Зори и Лесной, около Черницкого и пересечет Змеиногорский тракт вблизи Бельмесево. Далее пойдет мост и 15-километровая пойменная часть. После нее обход пересечет дорогу на Бобровку и Рассказиху в районе поселка Лесной Первомайского района и соединится с Чуйским трактом около деревни Покровка.
Мост будет металлическим. Его длина составит 2,5 км. В конце апреля власти показали три эскиза моста. По информации altapress.ru, в итоге заказчик остановился на первом варианте.
Кроме моста для строительства обхода необходимо будет построить еще 25 искусственных сооружений — двухуровневых развязок, путепровод через ж/д пути в районе Штабки, эстакад, мостов через мелкие реки, скотопрогонов и т.д.
Проект обхода готовит петербургский институт "Стройпроект". Он выиграл тендер, по которому получит за свою работу 682 млн рублей. В качестве субподрядчиков для геологических, топографических и технико-экологических изысканий петербуржцы привлекли новосибирских и барнаульских специалистов ("Алтайиндорпроект"). Они бурят скважины на всем протяжении будущей трассы, берут образцы грунта, воды, воздуха и т. д. О том, как и зачем это делают, читайте в нашем материале.
В техзадании прописано, что проектировщики должны предусмотреть введение платы за пользование дорогой. Специалисты уже подготовили эскизы будущих пунктов взимания платы.
Точная стоимость объекта станет известна, когда проект будет готов. Но уже сейчас специалисты говорят, что потребуется не менее 20 млрд рублей. Естественно, бюджет региона не сможет столько выделить. Поэтому после того, как проект пройдет госэкспертизу и его согласует губернатор, документ отправят в правительство РФ с заявкой на финансирование за счет денег, собранных по системе "Платон".
Шансы получить финансирование на проект достаточно велики, говорят в Минстройтрансе. В ведомстве объясняют: если бы это было не так, местные власти не стали бы вкладывать сотни миллионов рублей в проект. По прогнозу начальника "Алтайаводора" Василия Мотуза, работы могут начаться уже в 2019-2020 годы. Мотуз уточнил: "Все будет зависеть от сборов по системе "Платон" и общей экономической ситуации в стране".
Ничего. Полгода назад власти говорили, что несколько дачных домов все же придется убрать. Но сейчас трассу спроектировали так, что снос не понадобится.
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