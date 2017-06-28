Разбор. Что известно о строительстве обхода Барнаула и третьего моста через Обь

3 Каким будет мост?

Мост будет металлическим. Его длина составит 2,5 км. В конце апреля власти показали три эскиза моста. По информации altapress.ru, в итоге заказчик остановился на первом варианте.

Кроме моста для строительства обхода необходимо будет построить еще 25 искусственных сооружений — двухуровневых развязок, путепровод через ж/д пути в районе Штабки, эстакад, мостов через мелкие реки, скотопрогонов и т.д.