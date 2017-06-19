Видео и фотофакты. Как специалисты "прощупывают" место для многомиллиардного третьего моста в Барнауле

Баржа геологов на месте будущего моста через Обь .Фото : altapress.ru. Баржа геологов на месте будущего моста через Обь .Фото : altapress.ru. Баржа геологов на месте будущего моста через Обь .Фото : altapress.ru. Баржа геологов на месте будущего моста через Обь .Фото : altapress.ru. Баржа геологов на месте будущего моста через Обь .Фото : altapress.ru. Баржа геологов на месте будущего моста через Обь .Фото : altapress.ru. Баржа геологов на месте будущего моста через Обь .Фото : altapress.ru. Баржа геологов на месте будущего моста через Обь .Фото : altapress.ru. Баржа геологов на месте будущего моста через Обь .Фото : altapress.ru. Баржа геологов на месте будущего моста через Обь .Фото : altapress.ru. Баржа геологов на месте будущего моста через Обь .Фото : altapress.ru. Баржа геологов на месте будущего моста через Обь .Фото : altapress.ru. Баржа геологов на месте будущего моста через Обь .Фото : altapress.ru. Баржа геологов на месте будущего моста через Обь .Фото : altapress.ru. Баржа геологов на месте будущего моста через Обь .Фото : altapress.ru. Баржа геологов на месте будущего моста через Обь .Фото : altapress.ru. Баржа геологов на месте будущего моста через Обь .Фото : altapress.ru. Баржа геологов на месте будущего моста через Обь .Фото : altapress.ru. Предварительная схема обхода Барнаула .Фото : Иван Кузьмин.

Большой белый буксир привез из Новосибирска в Барнаула баржу. На ней — КамАЗ с буровой установкой и три члена экипажа, не считая капитана буксира. Ежедневно с этой баржи специалисты бурят скважины глубиной около 50 метров от дна реки. Глубина воды в этих местах — около 3 метров. Бурят не в произвольных местах, а строго там, где должны быть опоры 2,5-километрового моста, который нужно возвести для обхода Барнаула.

Скважины пробивают для того, что отобрать образцы грунта с разных глубин, и исследовать почву в лабораторию. Изучив образцы, проектировщики поймут, какие материалы рациональнее всего использовать в качестве фундамента опор, глубина которых составит до 32 метров.

Дмитрий Еремеев,

ведущий геолог техотдела компании "Стройизыскания":

Мы привыкли работать в режиме онлайн: мы выдаем образцы, проектная организация смотрит их, и если у них есть какие-то вопросы, мы делаем дополнительные исследования. Например, сейчас по их просьбе пробурим скважину глубиной не 50, а 65 метров.

Сам проект обхода готовит петербургский институт "Стройпроект". Он выиграл тендер, попросив за свою работу 682 млн рублей. В качестве субподрядчиков для геологических, топографических и технико-экологических изысканий петербуржцы привлекли новосибирских и барнаульских специалистов ("Алтайиндорпроект"). Проектировщикам нужно понимать: как окружающая среда будет влиять на дорогу и мост, и как они в свою очередь будут влиять на природу.

Как рассказал начальник "Алтайавтодора" Василий Мотуз, большую часть исследований специалисты уже сделали. С декабря 2016 года они бурили грунт на протяжении всей 68-километровой трассы будущего обхода. Также они брали образцы воздуха и воды. Бурить скважины в Оби геологи также хотели зимой, но из-за сильных снегов и относительно теплой температуры воздуха не удалось наморозить достаточное количество льда. Поэтому пришлось арендовать буксир с баржей и исследовать реку летом.

Изыскатели признаются: сложнее всего было бурить в пойменной части реки. Это 15 километров между предполагаемым мостом и поселком Лесной Первомайского района, где местами непроходимая чаща. Чтобы пробиться туда с буровой установкой, приходилось использовать вездеходы. Сами геологи передвигались на снегоходах и даже на лыжах.

Василий Мотуз,

начальник "Алтайавтодора":

Во время исследований стало понятно, что объем работ вырос. Несколько раз специалисты переносили ось будущего моста. Помимо него мы предполагали построить шесть искусственных сооружений — мелких мостов, развязок, эстакад и скотопрогонов. Но оказалось, что их требуется возвести 25 штук.

Тем не менее на стоимость проектирования это не повлияет, отметил он.

Василий Мотуз,

начальник "Алтайавтодора":

Сумма на проект выделена немаленькая. За эти деньги мы могли бы построить 50 км асфальтированных дорог. Но руководство края решило вложить их в этот значимый проект, без которого в будущем Барнаулу никак.

Проект обхода с мостом через Обь должен быть готов к 1 сентября. После этого документ отправят на экспертизу. Когда его одобрят, краевые чиновники отправит проект в правительство РФ с заявкой на финансирование за счет денег, собранных по системе "Платон". Предварительно стоимость работ оценивается в 20 млрд рублей. Напомним, ранее власти показывали эскизы третьего моста через Обь у Барнаула. Дорога же соединит три тракта: Чуйский, Змеиногорский и Павловский. Трасса проложена таким образом, что для ее строительства не придется ничего сносить, подчеркнул Мотуз.

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