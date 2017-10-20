Правительство хочет в четыре раза увеличить штрафы за "Платон"

Правительство России внесло в Государственную думу законопроект, который предлагает повысить наказание за неуплату в системе "Платон" до 20 тысяч рублей.
Сейчас штраф составляет 5 тысяч. В правительстве надеются, что увеличение штрафа станет стимулом для соблюдения законодательства.
Кроме того, предлагается увеличить срок давности привлечения к административной ответственности с двух до шести месяцев. Это позволит уменьшить количество правонарушений.
Справка
Систему "Платон" ввели 15 ноября 2015 года. Деньги за каждый км пробега большегрузов весом более 12 тонн по федеральным трассам идут в дорожный фонд в виде компенсации. Ранее Минтранс РФ предлагал повысить тариф с февраля 2017 года до 2,61 рубля за километр, с июня того же года — до 3,06 рубля за километр.
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