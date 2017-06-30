Автоновости

Дальнобойщикам прикроют лазейку для мухлежа с системой "Платон"

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Сегодня, 19:15.
Автоновости

У водителей грузовиков больше не будет возможности подтасовать данные в системе "Платон" и таким образом платить меньше положенного. Это следует из постановления правительства РФ, опубликованного 29 июня.

Полиция и большегрузы.
Полиция и большегрузы. Фото : mvd.ru.

Сейчас некоторые водители при движении по федеральным трассам отключают бортовое устройство, по данным которого рассчитывается плата по "Платону". Перед рамками контроля они это устройство включают, чтобы избежать штрафов.

Указанные в документе кабмина изменения регламентируют порядок восстановления маршрута в случае нехватки данных по отдельным отрезкам пройденного большегрузом пути. Таким образом правительство пытается повысить платежную дисциплину водителей.

Маршрут будет автоматически восстановлен, если:

  • его протяженность не превышает 30 км;
  • временной интервал не превышает 1 час;
  • расчетная скорость движения транспортного средства не превышает 150 км/ч;
  • имеются данные о координатах точек участков маршрута, полученные системой взимания платы в автоматическом режиме от бортового устройства, иных объектов системы взимания платы, либо от стороннего бортового устройства, позволяющие определить протяженность маршрута.

Справка

Сейчас плата за автомобили с максимальной массой свыше 12 тонн, проезжающие по федеральным трассам, взимается либо на основании маршрутной карты, либо данных бортового устройства. По статистике Минтранса, более 85% зарегистрированных в системе "Платон" собственников используют такие устройства.

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