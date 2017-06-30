Дальнобойщикам прикроют лазейку для мухлежа с системой "Платон"

Сейчас некоторые водители при движении по федеральным трассам отключают бортовое устройство, по данным которого рассчитывается плата по "Платону". Перед рамками контроля они это устройство включают, чтобы избежать штрафов.

Указанные в документе кабмина изменения регламентируют порядок восстановления маршрута в случае нехватки данных по отдельным отрезкам пройденного большегрузом пути. Таким образом правительство пытается повысить платежную дисциплину водителей.

Маршрут будет автоматически восстановлен, если:

его протяженность не превышает 30 км;

временной интервал не превышает 1 час;

расчетная скорость движения транспортного средства не превышает 150 км/ч;

имеются данные о координатах точек участков маршрута, полученные системой взимания платы в автоматическом режиме от бортового устройства, иных объектов системы взимания платы, либо от стороннего бортового устройства, позволяющие определить протяженность маршрута.

Справка

Сейчас плата за автомобили с максимальной массой свыше 12 тонн, проезжающие по федеральным трассам, взимается либо на основании маршрутной карты, либо данных бортового устройства. По статистике Минтранса, более 85% зарегистрированных в системе "Платон" собственников используют такие устройства.

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