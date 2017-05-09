Фотофакты. "Не дорога, а чёрт-те что": люди жалуются на важную трассу в Алтайском крае

Жительница Алтайского края Анастасия Беседина выложила в сеть фото дороги в Топчихинском районе. Судя по снимкам, от дороги осталось только направление и колея. Как рассказала женщина в паблике Barnaul22, эта трасса соединяет сразу несколько населенных пунктов и идет в соседний район. Единственная возможность добраться в села по хорошей дороге — ехать в объезд за 100 км.
Как рассказала женщина, эта муниципальная дорога начинается от трассы А322 (Барнаул-Рубцовск), идет через с. Чистюньку и является связующей между населенными пунктами Кировский, Зимино, Володарка, Ключи, Покровка, а далее идет в соседний Усть-Пристанский район. Даже в "сухую" погоду по дороге сложно проехать.
Анастасия Беседина:
Там ежедневно ходят рейсовые автобусы. Живёт несколько тысяч человек, пользующихся этой дорогой. В таком состоянии она уже больше месяца. С приходом весны грунт поплыл.
По словам женщины, в этом месте неоднократно застревали большегрузы. Сейчас, с началом посевной, по дороге приходится пробираться сельхозтехнике.
Анастасия Беседина:
Машины едут через Алейск (+100 км - прим.ред), кто не хочет рисковать и улететь с дороги, так как прокатан только самый край. Районные власти в курсе этой ситуации, но бездействуют.
В 2016 году altapress.ru сообщал, что объем средств, передаваемых из федерального бюджета субъектам на региональные, муниципальные и местные дороги, планируется уменьшить: в 2017 году субъекты федерации получат уже не 88% топливных акцизов, а только 61,7%, в 2018 году — 57,4%, в 2019 году — 60,2%. В итоге регионы могут лишиться за три года 450 млрд рублей. Субъекты несут потери также в связи со льготами по транспортному налогу, введенными для компенсации потерь от "Платона". В 2016 году регионы недосчитаются 8,7 млрд рублей.
При этом в сентябре 2016 года президент Владимир Путин признавал, что ремонт и содержание региональных дорог финансируются лишь на 15% от норматива, требованиям отвечают 39%.
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