Прокуратура насчитала 69 убитых дорог в Барнауле

В течение апреля прокуроры проверяли, как чиновники содержат дороги. Они установили, что проезжие части на 69 улицах Барнаула не соответствуют установленным требованиям, сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.
На этих дорогах прокуроры заметили просадки, выбоины и "иные повреждения, затрудняющие движение транспортных средств с разрешенной Правилами дорожного движения скоростью".
Прокурорская проверка также выявлила, что чиновники не приняли "своевременных мер" и не заключили муниципальный контракт на капремонт улично-дорожной сети.
В сообщении отмечается, что администрация уже давно не исполняет судебные решения с требованием привести дороги в Барнауле соответствие с требованиями.
Из сообщения прокуратуры Алтайского края:
Судебными приставами-исполнителями применяются меры принудительного исполнения, влекущие значительные затраты бюджетных средств.
Правоохранители вынесли администрации Барнаула представление с требованием устранить нарушения.
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