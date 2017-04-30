Прокуратура насчитала 69 убитых дорог в Барнауле

На этих дорогах прокуроры заметили просадки, выбоины и "иные повреждения, затрудняющие движение транспортных средств с разрешенной Правилами дорожного движения скоростью".

Прокурорская проверка также выявлила, что чиновники не приняли "своевременных мер" и не заключили муниципальный контракт на капремонт улично-дорожной сети.

В сообщении отмечается, что администрация уже давно не исполняет судебные решения с требованием привести дороги в Барнауле соответствие с требованиями.

Из сообщения прокуратуры Алтайского края:

Судебными приставами-исполнителями применяются меры принудительного исполнения, влекущие значительные затраты бюджетных средств.

Правоохранители вынесли администрации Барнаула представление с требованием устранить нарушения.

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