Эксперт рассказал, как перевозчики на Алтае уживаются с "Платоном" и почему вредны забастовки

"Платон" создал почву демпинга

— Алексей Викторович, ваша ассоциация не поддержала протестующих. Почему?

— Назову две причины. Во-первых, СААП не приветствует несанкционированные акции. Мы выступаем за конструктивный разговор с властью. Надо садиться за стол переговоров и грамотно формулировать свою позицию. Митинги не позволяют добиться диалога. Кроме того, крупные перевозчики, как правило, связаны контрактами с грузоотправителями. Если бы мы приостановили работу, то должны были бы платить контр­агентам огромные штрафы.

— Удалось ли протестующим создать дефицит транспорта в Алтайском крае?

— Нет. В других регионах, где бастующих было много, у грузоотправителей действительно были проблемы с поиском автомобилей. У нас, по моей информации, таких проблем не возникало.

— Изменилось ли ваше отношение к системе "Платон" за то время, что она работает?

— Нет, не изменилось. Мы по-прежнему настаиваем на том, что система должна быть прозрачной. К тому же ее ввели несвое­временно, как раз тогда, когда из-за падения курса рубля у нас сильно выросли издержки и наше экономическое положение серьезно пошатнулось.

"Платон" ставит перевозчиков в неравные условия. Значительная часть игроков рынка (в основном мелкие) игнорируют эту систему. Соответственно, у них по сравнению с добросовестными плательщиками снижаются издержки, и они могут демпинговать.

— Это происходит потому, что еще не работает система контроля и штрафов?

— Не только в этом дело. Повторюсь, система должна быть прозрачной и справедливой. Иначе люди будут внутренне не согласны с таким положением дел и не станут платить из принципа. Что и происходит сейчас.

— Так вы за отмену "Платона" или его корректировку?

— Мы как раньше выступали за полную отмену "Платона", так и сейчас. Не надо забывать, что на нас ложится тройное налогообложение: это транспортный налог, акциз, теперь еще и "Платон". Мы считаем, необходимо оставить один сбор — акциз на топливо. Это будет и экономически выгодно, и проще с точки зрения администрирования, и понятнее для плательщика.

Хотя, возможно, система и принесет плоды. В Алтайском крае, вы знаете, уже отремонтировали один мост на деньги "Платона". И радует, что операторы системы пытаются наладить обратную связь с нами: вчера мне пришло от них письмо с просьбой отметить на карте федеральных дорог плохие участки.

— Сейчас вы платите 1,91 рубля за километр. Сколько было бы оптимально?

— Не могу сказать с ходу, нужно считать. Но базовая ставка в 3,73 рубля, к которой со временем должны прийти, совершенно точно губительна для нашего бизнеса. Добавлю: если бы все добросовестно оплачивали этот сбор, то ставку за километр пути можно было бы сделать гораздо меньше ныне действующей.

Дальнобойщики уходят с рынка, но это не страшно

— Ваши коллеги говорят, что в том числе из-за "Платона" начался массовый исход мелких игроков с рынка — тех, у кого в распоряжении было лишь несколько машин. Это влияет на транспортное предложение в регионе?

— Я бы так не сказал. Крупные компании расширяют свой автопарк и просто замещают освободившееся место. Это закон джунглей, крупные пожирают мелких. Последним в самом деле стало сложно. Они будут или объединяться, или и дальше покидать рынок. Но не надо забывать: если уйдут мелкие игроки, то, скорее всего, вырастут цены на перевозку груза.

— Это верно, что много некрупных участников появилось на рынке, когда можно было относительно дешево пригнать подержанный грузовик из-за рубежа?

— Да. Особенно много завозили в 2007–2008 годы. Водители уходили из крупных компаний, покупали фуры и сами становились предпринимателями. Вскоре пошлины увеличили, ввели утилизационный сбор. В результате эти машины стали недоступны. Сейчас пригнать б/у грузовик из Европы по цене — примерно как купить здесь новый. А они стоят дорого: один только тягач обойдется более чем в 90 тыс. евро. Еще почти две трети цены тягача стоит рефрижератор. Естественно, купить такую технику и зайти на рынок — уже проблема.

— То есть рынок возвращается к тому, каким был лет десять назад?

— Получается, так. Но это нормально. Вспомните, сколько раньше было киосков и отдельных магазинов. Сейчас они уступили место сетям.

— Уход мелких перевозчиков — не катастрофа для рынка?

— Нет. Это закономерный процесс. И грузоотправителю удобнее работать с одной крупной компанией, чем с десятью мелкими перевозчиками.

— Но дальнобойщики говорят заказчикам обратное: "Уйдем мы — с кем вы сможете договариваться о цене? На наше место придут федеральные игроки и начнут диктовать условия".

— Да, как я говорил, цены вырастут, но не думаю, что критично. Это не станет большой проблемой для заказчиков. Монополии на рынке в любом случае не будет. У нас есть грамотные перевозчики, которые будут объединяться в компании с парком в 20–30 единиц и составят достойную конкуренцию любому крупному игроку.

У перевозчиков остались претензии к весовому контролю

— В прошлом году многие перевозчики жаловались на перегибы со стороны сотрудников весового контроля. Прокуратура признала, что нарушения были. Барнаульский пост реконструи­ровали, и сейчас по краю развивают сеть комплексов, которые взвешивают авто в динамике, без участия человека. Вы почувствовали положительные сдвиги?

— В СААП жалоб на действия сотрудников постов действительно стало меньше. Но проблема эта для нас остается острейшей. Мы настаиваем на том, что нельзя использовать только динамические весы: обязательно нужно дополнительно проводить статическое взвешивание. Ведь мы часто возим наливные грузы, и по технологии перед взвешиванием нужно 15 минут, чтобы жидкость "успокоилась". Плюс мы живем в Сибири, на машины налипает снег. Перед стационарными весами мы скидываем до 300 кг снега. Когда машину взвешивают на ходу, эти лишние килограммы фиксируются как перегруз и оборачиваются для нас многотысячными штрафами.

Кроме того, мы считаем, что размер штрафов за перевес необходимо снизить до разумных пределов. Сейчас они просто разорительны. Мы предлагаем убрать из КоАП пункт о штрафе для владельца транспортного средства за небольшое смещение груза в пути, в результате которого происходит увеличение давления на одну из осей. Да, справедливо оштрафовать водителя, должностное лицо за неправильную загрузку. И штраф предусмотрен адекватный — до 10 тыс. рублей. Но выписывать 200 тыс. или 300 тыс. штрафа владельцу бизнеса, который не может за тысячи километров проконтролировать процесс, — это слишком.

Ситуации, когда автомобиль может без проблем пройти десятки постов контроля по всей стране, а на каком-то одном ему "намеряют" перевес, по-прежнему происходят. Перевозчики предлагают ввести дополнительную защиту от таких случаев — нулевые акты. Если грузовик взвесили и не нашли нарушений — пусть водителю выдают акт, что перевеса не было. В суде это будет сильным аргументом, если вдруг на другом посту обнаружат перевес. Сейчас единого подхода нет: в одних регионах по просьбе водителя такой акт выписывают, в других говорят: "Не имеем права".

— В прошлом году было много судебных разбирательств по поводу правомерности выписывания штрафов службой весового контроля. Чем они закончились?

— Много решений в пользу дальнобойщиков. Почти все положительные. Наш опыт показывает: если есть доказательства и грамотно формулировать позицию — суды принимают во внимание все аргументы.

Отрасль грузоперевозок стремится к саморегулированию

— СААП выступает за лицензирование грузоперевозок. Зачем оно нужно?

— Тема непростая, внутри ассоциации идет много дискуссий на этот счет. А повод вот какой: наверняка вы видели в Сети массу видео, как у грузовика отваливается колесо или он едет с порванным тентом, откуда все вываливается. Такое транспортное средство вообще не должно выезжать на линию. Оно представляет опасность для других участников дорожного движения.

Отрасль приходит к пониманию, что нужно какое-либо регулирование, чтобы исключить подобные ситуации. В процедуре лицензирования можно прописать жесткий контроль к техническому состоянию автопарков, к медицинскому контролю. Можно проверять, платит ли предприятие налоги и в "Платон". Лицензирование поставит всех в одни условия и сделает рынок цивилизованным. Не должно быть такого, чтобы кто-то решил сэкономить на замене лысой резины, но при этом опустить цену за свои услуги. И грузоотправителям будет спокойнее доверять свой товар лицензированным перевозчикам.

Пока непонятно, какой орган должен взять на себя функции контроля и выдачи лицензий. Это опять-таки предмет переговоров с властями. Но это нужно делать, чтобы избавить рынок от недобросовестных игроков.

Специальный вопрос

— Вы выступаете за конструктивный диалог с властями. А они вас вообще слышат?

— В нашем регионе власть нас слышит. На федеральном уровне — прислушивается. Чиновники приглашают представителей отрасли на форумы и заседания разных уровней, дают высказаться, а после делают выводы, корректируют свои действия. Если бы власть нас не слышала, мы бы уже по "Платону" платили по полной — 3,73 руб­ля за километр. И кто бы дал нам льготу на оплату транспортного налога на ту сумму, что мы платим в эту систему?

Мне один высокопоставленный федеральный чиновник однажды сказал: "Я сам никогда не сидел за рулем грузовика. Но мне нужно руководить этой сферой. Я не могу все охватить по отчетам подчиненных. Мне нужна в первую очередь информация от вас". А у нас люди, вместо того чтобы дать эту информацию, рассказать о специфике бизнеса и его проблемах, устраивают забастовки. Такие действия никогда не приведут к положительным изменением.

О чем еще рассказал собеседник

О ситуации на рынке — Сейчас рынок стабилен: спрос соответствует предложению, все заняты. Не слышал ни от одного перевозчика слов: "Я сижу без работы". Как и не слышал от грузоотправителей: "Не могу найти машину" (если речь не идет о специфических перевозках). Перевозчики стали обновлять технику потихоньку. Дилеры говорят, что у них пошли продажи. Кто намерен дальше существовать на рынке, вынужден брать кредиты, оформлять лизинг, но приобретать технику. Это тяжело, поэтому я и говорю, что если бы "Платон" ввели позже, перевозчику было бы легче. О режиме труда и отдыха — Как известно, мы вынуждены соблюдать режим труда и отдыха. Грузовик в пути может быть не больше девяти часов в сутки. Но у нас большая страна. И если ехать по режиму, то срок доставки груза увеличивается вдвое. К тому же в стране нет достаточного количества специально оборудованных площадок, где водитель может отдохнуть, а груз будет в безопасности. В Алтайском крае, кстати, такой проблемы нет: подобные площадки находятся друг от друга в радиусе 100 км. В законодательстве сказано: если водителю не встретилась такая площадка, то он может продолжать движение. Но на практике за этим могут последовать неприятности. Мне кажется, эту систему нужно пересмотреть.

Помощник бизнес-омбудсмена

Алексей Викторович Паженцев родился 2 апреля 1987 года в Бийске. Окончил А­лтГТУ по специальности "инженер-механик". Получает второе высшее образование на юрфаке АлтГУ. Работал на разных должностях в бийской компании "Алтай­снэк", а также на "Эваларе". В настоящий момент — гендиректор транспортной компании ТК "Вектор". С 1 января 2016 года — официальный представитель СААП в Алтайском крае, а с февраля — общественный помощник краевого бизнес-омбудсмена Павла Нестерова. Привлечен как эксперт для контроля за качеством ремонта магистралей в Барнауле по программе "Безопасные и качественные дороги". Женат, воспитывает сына.

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