В Барнауле на Красноармейском образовалась пробка из-за ДТП иномарки и мотоциклиста

28 июля, в Барнауле столкнулись автомобиль и мотоцикл. Как сообщают очевидцы в паблике "Барнаул22", темно-зеленый автомобиль марки Toyota врезался в мотоциклиста на пересечении проспекта Красноармейский и улицы Никитина. Водитель авто не пострадал, мотоциклиста забрала машина "скорой".

ДТП на Красноармейском. Фото : altapress.ru. ДТП на Красноармейском. Фото : altapress.ru. ДТП на Красноармейском. Фото : altapress.ru. ДТП на Красноармейском. Фото : altapress.ru. ДТП на Красноармейском. Фото : altapress.ru. ДТП на Красноармейском. Фото : altapress.ru. ГИБДД Барнаула подтвердила факт дорожно-транспортного происшествия. На месте работают сотрудники ДПС. Очевидцы сообщают, что мотоциклист двигался по главной улице, а автомобиль марки Toyota не пропустил его.



На Красноармейском образовалась большая пробка. Движение затруднено. Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.