В Барнауле на Красноармейском образовалась пробка из-за ДТП иномарки и мотоциклиста

28 июля, в Барнауле столкнулись автомобиль и мотоцикл. Как сообщают очевидцы в паблике "Барнаул22", темно-зеленый автомобиль марки Toyota врезался в мотоциклиста на пересечении проспекта Красноармейский и улицы Никитина. Водитель авто не пострадал, мотоциклиста забрала машина "скорой".
ДТП на Красноармейском. Фото : altapress.ru.
ДТП на Красноармейском. Фото : altapress.ru.
ДТП на Красноармейском. Фото : altapress.ru.
ДТП на Красноармейском. Фото : altapress.ru.
ДТП на Красноармейском. Фото : altapress.ru.
ДТП на Красноармейском. Фото : altapress.ru.
ГИБДД Барнаула подтвердила факт дорожно-транспортного происшествия. На месте работают сотрудники ДПС. Очевидцы сообщают, что мотоциклист двигался по главной улице, а автомобиль марки Toyota не пропустил его.
На Красноармейском образовалась большая пробка. Движение затруднено.
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