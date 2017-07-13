Прокуратура запретила платную парковку около гостиницы Ракшиных

В прокуратуру обратился местный общественник Максим Митрофанов. Он попросил проверить законность платной парковки со шлагбаумом около гостиницы. По мнению новосибирца, парковка расположена на муниципальной земле, поэтому администрация гостиницы "Центральная-Альфа" не имела право огораживать ее и брать деньги.

В официальном ответе прокуроры сообщили, что провели проверку. Доводы общественника подтвердились. "В отношении ООО "Центральная-Альфа" возбуждено дело по ч.1 ст. 8.8 КоАП РФ, внесено представление", — говорится в ответе. Администрации отеля грозит штраф до 200 тыс. рублей, отмечает РБК-Новосибирск.

Согласно данным ЕГРЮЛ, собственниками ООО "Новосибирск-Альфа" являются Александр, Евгений, Алла и Галина Ракшины. Также небольшой долей владеет Виталий Денисов, племянник Галины Ракшиной. Владельцы сети "Мария-Ра" приобрели гостиницу в 2006 году на муниципальных торгах за 416,9 млн. руб. Александр Ракшин в 2007 году говорил, что хочет снести гостиницу и построить на участке новый отель в 24 этажа. Позже проект был заморожен.

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