Путин протестировал российский VIP-лимузин

Президент РФ Владимир Путин протестировал новейший лимузин для высших чиновников государства, разработанный в рамках проекта "Кортеж", пишут "Известия" со ссылкой на главу Минпромторга Дениса Мантурова.
Президент протестировал "прототип А" — партия таких автомобилей должна поступить в распоряжение Федеральной службы охраны (ФСО) уже в текущем году, рассказал Мантуров, добавив, что Путин остался доволен разработкой.
Проект "Кортеж", реализуемый по поручению президента от 2012 года, предполагает создание модельного ряда автомобилей представительского класса — лимузина, седана, внедорожника и минивэна — для высших чиновников государства. "Дебютный выезд" этих автомобилей должен состояться на инаугурации президента после выборов 2018 года, пишет polit.ru.
В разработке проекта принимал участие Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ". На его площадке смогут выпускать до 300 машин в год. В будущем VIP-авто планируется сделать доступными и для других граждан — серийное производство будет запущено в 2018–2019 годах. В 2016-м на реализацию проекта "Кортеж" было выделено 3,7 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что разработка внедорожника из серии представительских автомобилей "Кортеж" остановлена из-за нехватки финансирования.
Сколько продлится простой — неизвестно.
Решение о приостановлении работы над внедорожником принято руководством ФГУП "НАМИ", но ситуацию на предприятии не комментируют.
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