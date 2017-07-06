Путин протестировал российский VIP-лимузин

Президент протестировал "прототип А" — партия таких автомобилей должна поступить в распоряжение Федеральной службы охраны (ФСО) уже в текущем году, рассказал Мантуров, добавив, что Путин остался доволен разработкой.

Проект "Кортеж", реализуемый по поручению президента от 2012 года, предполагает создание модельного ряда автомобилей представительского класса — лимузина, седана, внедорожника и минивэна — для высших чиновников государства. "Дебютный выезд" этих автомобилей должен состояться на инаугурации президента после выборов 2018 года, пишет polit.ru.

В разработке проекта принимал участие Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ". На его площадке смогут выпускать до 300 машин в год. В будущем VIP-авто планируется сделать доступными и для других граждан — серийное производство будет запущено в 2018–2019 годах. В 2016-м на реализацию проекта "Кортеж" было выделено 3,7 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что разработка внедорожника из серии представительских автомобилей "Кортеж" остановлена из-за нехватки финансирования.

Сколько продлится простой — неизвестно.

Решение о приостановлении работы над внедорожником принято руководством ФГУП "НАМИ", но ситуацию на предприятии не комментируют.

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