Работу над внедорожником для президента остановили из-за нехватки денег

Разработка внедорожника из серии представительских автомобилей "Кортеж" остановлена из-за нехватки финансирования.
Сколько продлится простой — неизвестно.
Решение о приостановлении работы над внедорожником принято руководством ФГУП "НАМИ", но ситуацию на предприятии не комментируют, сообщает "Федеральное агентство новостей". Основные силы конструкторов сейчас будут направлены на завершение разработки других проектов "Кортежа": минивэна, седана для сопровождения и лимузина.
Отмечается, что седан из проекта "Кортеж" предназначен для крупных бизнесменов и топ-менеджеров государственных компаний. С прототипом авто потенциальных клиентов уже знакомили на закрытом показе в Центре международной торговли, сообщает Nation News.
Проект "Кортеж" был запущен в 2012 году, его основная цель —создание премиального автомобиля для первых лиц и машин сопровождения — мультивэна, седана и внедорожника, пишет ura.ru.
ФГУП "НАМИ" стало единственным исполнителем госзаказа по разработке автомобилей. Планировалось выпускать по 1000 автомобилей из проекта в год, сообщает "Коммерсант".
Президент России Владимир Путин говорил о том, что правительственные автомобили из серии "Кортеж" будут готовы в 2018 году, отмечает "Газета.ру".
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