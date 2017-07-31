Пьяный барнаулец без прав устроил ДТП в Горном Алтае и сбежал

28 июля в Чемальском районе произошло ДТП с участием жителей Барнаула и Кемеровской области. В результате аварии пострадала женщина, сообщает пресс-служба республиканского МВД.
По данным полиции, 39-летний житель Барнаула в состоянии алкогольного опьянения и без водительских прав, на своей Toyota Mark 2 выехал на встречную полосу, где столкнулся с Hyundai Solaris, за рулем которого был 34-летний житель Кемеровской области. После ДТП виновник аварии покинул место происшествия. Но полицейские нашли его в течение часа.
В результате аварии за медицинской помощью обратилась 36-летняя жительница Кемеровской области, однако госпитализация ей не потребовалась. По факту ДТП возбуждено административное расследование.
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