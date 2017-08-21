Пьяный барнаулец протаранил ограждение на мосту

Поздно вечером 20 августа, в Барнауле, автомобиль "Тойота" въехал в ограждение на ремонтируемом мосту по улице Ленточный бор. Об этом сообщили члены ДНД "Дорожный патруль".
ДТП на мосту 20 августа 2017. Фото : ДНД "Дорожный патруль".
ДТП на мосту 20 августа 2017. Фото : ДНД "Дорожный патруль".
ДТП на мосту 20 августа 2017. Фото : ДНД "Дорожный патруль".
ДТП на мосту 20 августа 2017. Фото : ДНД "Дорожный патруль".
По словам очевидцев, в автомобиле ехали парень и девушка. Пассажирка была без сознания. Ее привели в себя с помощью нашатырного спирта. Девушка была в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Водитель также имел явные признаки алкогольного опьянения. Однако от медицинского освидетельствования мужчина отказался. Позже выяснилось, что мужчина был лишен прав.
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