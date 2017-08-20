В Барнауле пьяная автоледи влетела в трамвайное кольцо на Малахова

Глубокой ночью 20 августа, женщина на Nissan Almera влетела в трамвайное кольцо на Малахова-Антона Петрова. Автомобиль застрял на рельсах.
В Барнауле пьяная автоледи "залетела" в трамвайное кольцо на Малахова. Фото : Андрей Сираев, Денис Колесников в vk.com/barneos22.
В Барнауле пьяная автоледи "залетела" в трамвайное кольцо на Малахова. Фото : Андрей Сираев, Денис Колесников в vk.com/barneos22.
В Барнауле пьяная автоледи "залетела" в трамвайное кольцо на Малахова. Фото : Андрей Сираев, Денис Колесников в vk.com/barneos22.
В Барнауле пьяная автоледи "залетела" в трамвайное кольцо на Малахова. Фото : Андрей Сираев, Денис Колесников в vk.com/barneos22.
В Барнауле пьяная автоледи "залетела" в трамвайное кольцо на Малахова. Фото : Андрей Сираев, Денис Колесников в vk.com/barneos22.
Сотрудник полиции на месте ДТП рассказал, что дама была пьяна, сообщают очевидцы в паблике "Барнаул22".
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