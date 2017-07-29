В Барнауле у Hummer отвалилось колесо после того, как он проехал по рельсам

29 июля в районе 4 часов утра Hummer проехал кольцо на Попова/Антона Петрова через трамвайные пути и врезался в знак.
"Хаммер" потерял колесо. Фото : Barnaul22.
"Хаммер" потерял колесо. Фото : Barnaul22.
"Хаммер" потерял колесо. Фото : Barnaul22.
"У Хаммера левое колесо сдулось, правое отвалилось. Сбит знак. Стоят только полицейские", — сообщила Катя Кураева в Barnaul22.
Пользователи предположили, что водитель внедорожника решил напрямик проехать кольцо через рельсы, после чего врезался в знак.
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