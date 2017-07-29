В Барнауле у Hummer отвалилось колесо после того, как он проехал по рельсам

"Хаммер" потерял колесо. Фото : Barnaul22. "Хаммер" потерял колесо. Фото : Barnaul22. "Хаммер" потерял колесо. Фото : Barnaul22.

"У Хаммера левое колесо сдулось, правое отвалилось. Сбит знак. Стоят только полицейские", — сообщила Катя Кураева в Barnaul22.

Пользователи предположили, что водитель внедорожника решил напрямик проехать кольцо через рельсы, после чего врезался в знак.

Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.